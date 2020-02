Paola Pastorini

Lo sport è un gioco che in cui la regola prima è la lealtà e il rispetto dell'avversario. Troppo spesso lo si dimentica, soprattutto nelle discipline professionistiche. Ecco che arriva Fair Paly Festival, il primo festival dedicato al rispetto sportivo: da oggi a domenica a Cernusco sul Naviglio, città europea dello Sport 2020, tanti ospiti e belle storie di lealtà.

Oggi alla Casa dell'Associazioni (via Buonarroti, ore 15.30), taglio del nastro con il campione italiano di spada Marco Fichera (3 medaglie olimpiche).

Sabato Dan Peterson in Canestri, Botte e Sorrisi racconta la sua carriera nel basket. In mezzo aperitivi-derby con personaggi come Michele Dalai, Evaristo Beccalossi, Roberto Burioni, Fernando Orsi. Libri a tema con autori che vanno da Darwin Pastorin a Riccardo Cazzaniga; e poi gli arbitri, gli allenatori, gli spettacoli, i film, i laboratori per bambini, ma mostra su episodi di fari play. E le storie esemplari. Come i quattro ragazzi autistici che hanno partecipato alla maratona di NY; il ragazzino siciliano di 10 anni che, per un errore dei giudici, si è aggiudicato una medaglia d'oro che non meritava e l'ha consegnata al reale vincitore; la squadra femminile nata nei campi palestinesi di Beirut con giocatrici libanesi e siriane. Alla fine festa tra gli altri con dj Carletto e Germano Lanzoni.

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA