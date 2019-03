Paola Pastorini

Lasciateci divertire! Nel tempo particolare del Carnevale ambrosiano (quando nel resto d'Italia inizia la quaresima) da oggi torna il Milano Clown Festival, kermesse internazionale dedicata al teatro di strada. Acrobati, giocolieri, clown, comici: sono oltre 90 gli artisti da 10 nazioni per quatto giorni di eventi e circa 150 appuntamenti (tutti gratuiti tranne il circo Petit Cabaret 1924). L'iniziativa prevede eventi in piazza Duomo, dove ci sarà l'inaugurazione del festival, e in diversi quartieri, con il cuore all'Isola (con il Circo Pic ai Giardini Mendel di via Restelli). Il Milano Clown Festival è arrivato alla sua quattordicesima edizione ed è diretto da Maurizio Accattato. Anche Leonardo da Vinci, di cui quest'anno si celebrano i 500 anni dalla morte, sarà protagonista con le sue invenzioni. Oggi si comincia con i Pic (Pronto intervento clown) e Maurizio Accattato Morris che saranno prima alla Casa della Carità in uno spettacolo per bimbi, poi in parata (10.30) e a seguire al Buzzi fino alla Casa Jannacci (ore 17.45) e al Circo Pic (ore 21).

Domani via ufficiale al Carnevale ambrosiano con la festa alle 12 in piazza Duomo, che si ripete per la chiusura, sabato alle 11. In mezzo grande attesa per artisti come Pierre Byland, oltre 80 anni, tra i più celebri clown viventi. E ancora i Lucchettino (Luca e Tino), già spalle di Arturo Brachetti, o ancora la polacca Pina Polar con il suo spettacolo culto Into The Wild. Sabato 9 marzo si terrà Bellooooo, cos'è? Il Carnevale delle invenzioni leonardite, una serie di iniziative organizzata da Fondazione Oratori Milanesi per le celebrazioni del genio toscano. Infine, per tutta la settimana del Carnevale si svolgerà la prima edizione di ExpoCarnival. La Festa del Mondo, evento diffuso che porta la cultura, il cibo e l'arte dei popoli del mondo in giro per Milano.

Info e programma su milanoclownfestival.it

