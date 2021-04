Paola Pastorini

La Triennale c'è. Con questo slogan ieri il presidente Stefano Boeri con il suo staff hanno presentato i dodici mesi della stagione dell'istituzione culturale milanese, che si sta avvicinando a grandi passi alla edizione XXIII della manifestazione, nel 2022, e al suo centenario, nel 2023. «Costretti dalla pandemia a un presente continuo, abbiamo voluto ragionare su un anno, ovvero sul futuro», ha spiegato Boeri. TRIENNALE ESTATE Da oggi fino al 15 ottobre spettacoli, incontri, cinema, festival, laboratori per bimbi.

TEATRO Ritorna il Festival Fog (11 maggio-12 luglio) che comprende danza, teatro, con il meglio delle proposte contemporanee e soprattutto con il fiore all'occhiello di Romeo Castellucci, per tre anni grand invité di Triennale, uno dei nomi più importanti della drammaturgia mondiale.

MOSTRE. Oltre alla retrospettiva su Enzo Mari, purtroppo interrotta subito Covid e che resta allestita fino al 12 settembre, l'11 maggio si inaugura quella dedicata a Vico Magistretti designer e architetto milanese; il 14 maggio tocca a Carlo Aymonino, ancora troppo poco conosciuto al grande pubblico, che firmò fra gli altri il progetto del quartiere Gallaratese; Les Citoyens che indaga il concetto di comunità, con Fondation Cartier (dal 6 maggio); grande attesa in autunno per le retrospettive su Carlo Mollino e Saul Steinberg.

E prosegue la riqualificazione del Palazzo dell'Arte firmato da Muzio nel 1933, mentre il Museo del design si arricchisce di nuove didascalie e percorsi.

