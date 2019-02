Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniLa Luna, musa ispiratrice di romantici e saturnini. Chi meglio del nostro satellite come madrina di una tre giorni dedicata alla poesia?D'altra parte tutti, anche senza poetare, si ispirati alla sua magica luce, al suo trasognato candore. Senza contare che proprio a luglio si celebrano i 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna.Ecco perché l'edizione di Writers, da oggi a domenica ai Frigoriferi milanesi, è sotto il segno della Luna. Gli scrittori si raccontano lasciandosi ispirare dalla magia della notte e del bianco lucore del satellite. Si va dall'incontro La Luna da Leopardi a Michael Jackson di questa sera (ore 21), cui segue domani una raffica di faccia a faccia con scrittori e attori. Laura Bosio e Licia Maglietta parlano dei rapporti tra donne e Luna; Paolo Nori discetta su Gogol. La grande poetessa Chandra Livia Candiani è presente, così come Tiziano Fratus, Anna Toscano, Tommaso Di Dio. E domenica Stefano Bartezzaghi analizza il Fake sulla Luna come nuovo genere letterario, con Francesco Cataluccio. La Luna sarà anche indagata dal punto di vista del femminismo e della psicoanalisi. Gran finale sotto il segno della Luna rock con Ezio Guaitamacchi, Folco Orselli e Brunella Boschetti Venturi.Dal 1° al 3 febbraio. Frigoriferi Milanesi. Via Piranesi 10. Orari diversi. Ingresso libero.paola.pastorini@leggo.itriproduzione riservata ®