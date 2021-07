Paola Pastorini

La giovane Carla Fracci, 21 anni, attendeva il fotografo sul pianerottolo di casa, dove c'erano papà Luigi, mamma Santina e la sorella Marisa. Lui era Paolo Di Paolo a inizio carriera, l'anno il 1958. Debuttava con un reportage fuori sede, da Roma a Milano a fotografare la futura étoile per la rivista La settimana Incom. Aveva letto della ballerina milanese, speranza della danza: «L'abilità di un principiante, quale io ero, consisteva nel fiutare in anticipo i personaggi destinati al successo», spiega Di Paolo. Ne nacque un servizio che oggi si può vedere nella preziosa mostra alla Fondazione Sozzani. Venti scatti tra l'appartamento in periferia e il teatro. C'è la famiglia, «facce perbene», in quella casa «sobria, ordinata», con il «profumo della gente semplice». Di Carla, in particolare, ricorda «gli occhi penetranti, con la carica di fiducia che traspariva dalla sua scelta di vita». Una professionista giovane ma già determinata e con una compostezza e un animo gentile che divennero la sua etichetta per tutta la sua carriera. Alla Scala, i tecnici che accolgono Fracci e Di Paolo con un applauso: «Non ci faccia caso, lo fanno spesso. Gli attrezzisti mi vogliono un gran bene». E continuarono a volergliene fino alla fine, come tutti i milanesi e il mondo intero.

Corso Como 10. Fino al 29 agosto. Orario 10-20; mer e gio fino alle 21. Ingresso libero.



