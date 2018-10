Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniLa forma dell'abitare più primitiva, intuitiva e geniale diventa opera d'arte. Sono gli igloo di Mario Mertz fioriti al Pirelli Hangar Biccoca. Merz, uno dei più importanti artisti del dopoguerra e figura chiave dell'Arte Povera (1925-2003), è sbarcato con la mostra Igloos, da oggi al 24 febbraio 2019, che riunisce per la prima volta in Italia un corpus di trenta delle sue opere e installazioni più iconiche. L'artista ha lavorato a lungo sul prototipo dell'igloo cominciando la sua ricerca dagli anni 60, rielaborandola dalla juta alla pietra, dal legno al neon.Il progetto, curato da Vicente Teodolì con Beatrice Merz, figlia dell'artista e presidente della Fondazione Merz (nella foto), è frutto di un lavoro durato quasi tre anni, con prestiti che arrivano da collezioni private e dai principali musei tra cui la Tate Modern di Londra, la Nationalgalerie di Berlino e il Museo National Centro de Arte Reina Sofia di Madrid. La mostra prende spunto da una delle prime grandi esposizioni personali di Merz, del 1985, in cui vennero presentate 17 tipologie di igloo realizzate fino a quel momento, e mette oggi in luce la continuità con cui l'artista ha sviluppato e modificato negli anni il tema.«Per mio padre l'igloo era un luogo di condivisione», ha spiegato Beatrice Merz. «Il messaggio che voleva trasmettere era quello della condivisione» e del «rapporto dell'uomo tra l'interno e l'esterno, tra uno spazio intimo come quello casalingo e uno più ampio come quello della natura o quello urbano».