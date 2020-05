Paola Pastorini

La fashion week a luglio diventa digital. Camera Nazionale della Moda Italiana presenta la prima Milano Digital Fashion Week dal 14 al 17 luglio per promuovere le collezioni uomo e donna primavera/estate 2021, precollezioni uomo e donna primavera/estate 2021. «La Fashion Week Digital è una risposta concreta al momento che stiamo vivendo - spiega il presidente di Cnmi, Carlo Capasa - dando la possibilità a tutte le aziende di presentare le collezioni». Obiettivo «sia sostenere la ripartenza dell'intero sistema Moda sia di raggiungere i media, i buyers e l'intera fashion comunity attraverso una moltitudine di contenuti». Camera moda proporrà una piattaforma digitale con foto, interviste, video e backstage in un calendario per i marchi che tutti potranno vedere (cameramoda.it; Instagram; Twitter; Facebook; Linkedin; Weibo; Youtube). Ci saranno capsule, contenuti speciali, con l'obiettivo di creare un palinsesto ricco e variegato, fruibile per tutti gli operatori del settore. Parallelamente sarà attivata una sezione dedicata agli showroom per presentare i loro brand con foto e video delle collezioni e i loro contatti.

In attesa di settembre quando donna e uomo saranno insieme nella fashion week milanese: ancora attesa su come potranno essre declinate queste giornate. La speranza è che si torni avivere appieno la moda. Dal vivo.

