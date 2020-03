Paola Pastorini

La cultura e l'arte tornano in circolo, a distanza di sicurezza. Ieri il Duomo ha riaperto, con ingressi scaglionati e distanziando i visitatori. I primi a varcare la soglia, dopo zero attesa sotto la pioggia battente, quattro turisti giapponesi. «È bellissimo», hanno detto prima di salutare i cronisti in piazza con un corale «ciao!». Tra i visitatori anche molti italiani, chi dalla Sardegna, chi dalla Puglia. «Giusto il provvedimento ma troppo allarmismo», i pareri. Riaperti tutti i musei civici e le mostre degli spazi pubblici comunali, da Palazzo Reale al Castello, dal Mudec al Museo interattivo del cinema. Porte aperte anche di spazi privati come le Gallerie d'Italia con la mostra Canova Thorvaldsen, il Museo della Scienza, il Poldi Pezzoli e, da giovedì, l'HangarBicocca. Per tutti la regola del metro e oltre di distanza e niente visite guidate. Ancora chiusa invece oggi la Pinacoteca di Brera: «Stiamo lavorando per restituire al più presto il museo al suo pubblico adottando le misure necessarie per tutelare la salute di tutti», scrive la direzione ai visitatori.

Martedì 3 Marzo 2020

