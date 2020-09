Paola Pastorini

L'Inno alla gioia di Beethoven domani risuona nel parco Bam per festeggiare un anno di Biblioteca degli alberi.

Il primo anniversario del polmone verde che si apre alle spalle del grattacieli di piazza Gae Aulenti si celebra a partire dalle 20, con la seconda edizione di Back to the City Concert, organizzato dalla Fondazione Riccardo Catella. Sotto la tensostruttura l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, che compie 75 anni, diretta da Nathalie Stutzmann con il Coro Costanzo Porta, esegue la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, in occasione dei 250 anni dalla nascita del compositore tedesco. «Un triplice anniversario che ci piace festeggiare con i milanesi», sottolinea il direttore generale culturale di Bam Francesca Colombo. Il concerto è gratuito, previa prenotazione sul sito di Bam. «Ma il concerto è un percorso aperto anche a chi non sta in tribuna», aggiunge Colombo. Infatti, le note dell'Inno alla gioia si diffonderanno lungo il parco grazie a un impianto acustico tecnologicamente avanzato, che consentirà al pubblico di sedersi o sdraiarsi sull'erba e sentire la musica. Il concerto sarà trasmesso anche in due case Vidas e alla Casa Jannacci. Ovviamente l'area sarà organizzata per offrire l'ascolto in totale sicurezza anti-Covid. «Il concerto è un modo per tornare a dialogare con la città, condividendo i temi del rispetto, della generosità e dell'inclusione», sottolinea Kelly Russell Catella, direttore generale Fondazione Riccardo Catella. E dopo la festa di domani, tornano gli appuntamenti tra arte, botanica, cultura: «Più di 180 momenti culturali da condividere da qui a fine anno per rendere il connubio natura e cultura disponibile a tutti» aggiunge Russell Catella.

Sono previsti tra gli altri l'incontro con giovani professioniste (15 settembre); la festa di autunno (20 settembre); le passeggiate per conoscere il foliage e la danza nel parco; via via fino a dicembre il concerto Jazz Christmas con Paolo Fresu.

