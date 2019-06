Paola Pastorini

L'amore dei baci da cartolina? No, grazie. L'amore come epica, sì. Una narrazione ludica e seria, per raccontare «l'amore come modello di vita che ha il dovere di impollinare l'aria». È il tema del Festival dell'Amore, una tre giorni (dal 7 al 9 giugno) di idee divertenti, stravaganti, fascinose e serie, tutte a tema di questo sentimento.

Organizzato da Mario Viscardi, Franco Bolelli e Manuela Mantegazza, è ospitato in Triennale non solo per gli spazi strutturati e molteplici che offre, ma anche per una unità di intenti, come ha spiegato lo stesso presidente Stefano Boeri: «Ci piace il Festival dell'Amore perché usa l'empatia, il punto di vista degli altri per capire questo sentimento e questo ci è affine». Rilancia e chiarisce Franco Bolelli: «Non è un vogliamoci bene ma è epica, potenza, impresa, contro questa contemporaneità dove vincono disincanto, rancore e odio».

Cosa accade? Film, musica, talk, reading, tatuaggi, dichiarazioni d'amore, cuori d'artista, dormite nei lettoni sparsi per il parco (Sogni d'amore). E anche riti d'amore, serenate in notturna e maratone di cinema.

Gli ospiti? Sono ottantasei. Si va dal filosofo Umberto Galimberti ai musicisti Boosta e Morgan, dalla presidente di Emergency Rossella Miccio alla crew del Milanese Imbruttito («faranno un intervento serio»), ai cantanti Noemi e Coma cose, e i Pinguini Tattici Nucleari e tanti scrittori. A fare da conduttori: La Pina, Paola Maugeri, Sofia Viscardi e Franco Bolelli. Cosa accadrà? Ci saranno anche i riti d'amore ovvero liberi matrimoni officiati dalla Pina e con gli abiti realizzati dagli studenti Naba. E poi la Notte in Triennale per dormirci sopra: letti messi a disposizione per chi si iscrive, con concerto per piano di Emiliano Pepe, confidenze notturne con la Pina. Ma anche tatuaggi, concerti, e i cuori d'artista, ovvero 50 personalizzazioni del cuore eseguite da designer e artisti, ognuno con la propria tecnica per affermare che «l'amore è universale ma capace di esprimersi fra svariate forme».

