Paola PastoriniInterrogarsi sul presente e sul futuro confrontandosi su dubbi e certezze. È il tema della edizione numero 19 della Milanesiana, la kermesse che dal 24 giugno al 19 luglio riunisce 170 ospiti fra intellettuali, scrittori, artisti, scienziati, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi (foto), che si muove tra letture, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti, dibattiti.Nel gioco di riverbero e contaminazione quest'anno ci sono il premio Nobel per la letteratura Jean Marie Gustave Le Clezio (debuttante alla Milanesiana), i Baustelle e Le luci della centrale elettrica (in un omaggio a Lucio Battisti di cui ricorrono i 20 anni dalla morte; Joby Warrick, vincitore di due premi Pulitzer; il giallista greco Petros Markaris. E poi i ritorni di Michael Cunningham, Joël Dicker, Sandro Veronesi, Dacia Maraini, Paolo Cognetti. Pescando qua e là da segnalare l'omaggio a Scerbanenco con due film ispirati ai suoi gialli; Caravaggio secondo Vittorio Sgarbi. La Milanesiana ha anche delle escursioni in altre città, Ascoli Piceno, Collodi, Ferrara, Bormio, Verbania, Firenze e Matera. Si inizia con la scienza domenica 24 giugno. Il fisico Carlo Rovelli, (autore di best seller come Sette brevi lezioni di fisica e L'ordine del tempo e il neurologo Antonio Damasio (direttore del Brani and creative institute di Los angeles) si confrontano sul tema l'ordine del tempo e lo strano ordine delle cose.Info con il programma milanesiana.eu