Intecciarsi di alto e basso, di musica pop e poesia, di arte concettuale e suggestione mistica.

Da oggi accade nella chiesa di San Carlo al Lazzaretto, nel cuore di Porta Venezia, con l'opera-concerto The sky in a room. Il progetto, curato da Massimiliano Gioni per Fondazione Trussardi, è firmato Ragnar Kjartansson, artista islandese di 44 anni. Tutti i giorni per sei ore e per un mese nella chiesa viene suonato Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Il celebre successo, scritto dall'artista genovese proprio 60 anni fa, viene cantato da interpreti diversi. «Il cielo in una stanza è l'unica canzone che conosco che rivela una delle caratteristiche fondamentali dell'arte: la sua capacità di trasformare lo spazi. In un certo senso è un'opera concettuale, ma è anche una celebrazione del potere dell'immaginazione», ha detto Kjartansson.

Dal 22 settembre al 25 ottobre. Largo Bellintani, 1. Ore 14-20; ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su fondazionenicolatrussardi.com

