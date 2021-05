Paola Pastorini

Il ritorno alla normalità (sperando sia definitivo) porta (anche) la firma dell'Estate Sforzesca.

È la rassegna di musica, teatro e danza promossa e coordinata dal Comune, ormai giunta alla sua nona edizione, che dall'11 giugno fino a settembre abiterà il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. La formula è quella collaudata del calendario omnibus a prezzi accessibili, o a ingresso gratuito, per tre mesi consecutivi, ad accompagnare chi resta a Milano. E, nelle difficoltà della pandemia, non saranno in pochi.

Come sempre i più attesi sono le date della musica pop. Nel ricchissimo ventaglio di proposte spiccano Negrita, Niccolò Fabi, Francesco Bianconi, Colapesce Dimartino, Arto Lindsay, Jonathan Coe e Fabio Concato; ma anche Lo Stato Sociale, Venerus, Le Cannibale e Saturnalia. Molte le collaborazioni - come quella con il MIC per la Festa della Musica, o con l'orchestra laVerdi, l'orchestra I Pomeriggi Musicali, Fondazione Cineteca, e con la Civica Orchestra di Fiati - e tante anche con altri teatri e rassegne. Come per esempio con il teatro Franco Parenti, o con il festival La Milanesiana, la Società dei Concerti, l'Accademia della Scala, Milano Classica. «Quest'estate ogni sera andrà in scena uno spettacolo diverso e ogni cittadino potrà finalmente riprendere consuetudine con il teatro, la musica, la danza. Una quotidianità ritrovata che speriamo aiuti a togliere lo stigma di pericolosità che si è creato intorno ai luoghi della cultura, dopo la cesura degli scorsi mesi», ha spiegato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

La partecipazione sarà su prenotazione obbligatoria, anche per quelli gratis, e l'accesso al Cortile delle Armi sarà contingentato: previsti 500 posti, controllo della temperatura e il distanziamento fisico (ad eccezione dei gruppi familiari).

Programma e info www.yesmilano.it.

