Il giro del mondo in ottanta musei. Una tre giorni, quella che parte oggi, in cui gli spazi espositivi pubblici e privati si aprono alla città con conferenze, visite speciali, laboratori per bambini, tutte a tema natura. È sotto il segno dell'ambiente infatti l'edizione 2019 di Milano Museocity, anche per il dialogo a distanza con la XXII Triennale (Broken Nature), promossa da Comune e associazione Museocity. Evento nell'evento, da non perdere, la tre giorni di performance al Pac (foto), dal titolo DeGenere sulle identità culturali, artistiche e sessuali ((info pacmilano.it).

Tra gli itinerari, la mostra Le nature morte di Geo Poletti a Palazzo Reale; il percorso guidato organizzato dal Maua (Museo di arte urbana aumentata) attraverso alcune opere di street art che costellano le aree retrostanti la Stazione Centrale, il Leoncavallo e via Padova (domenica). E poi il Giardino di storie milanesi, il circuito che unisce sedici case museo, atelier d'artista, studi di architetti (sabato). E ancora il Museo segreto dove 50 spazi espongono le proprie opere meno note, per esempio a casa Manzoni i libri di botanica dello scrittore o al museo della Scienza una bandiera italiana creata dai ricercatori in una esplorazione all'Artico. Fino al viaggio in tram di sabato per scoprire la città (soprattutto dedicato ai non milanesi). Tutte le info su museocity.

