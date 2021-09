Paola Pastorini

Il discorso, a sorpresa, del presidente Sergio Mattarella. Il cantante Marco Mengoni che canta l'Inno di Mameli. Sono i momenti clou dell'inaugurazione del Supersalone del Mobile alla Fiera di Rho Pero ieri mattina, edizione speciale dopo che quella del 2020 era stata cancellata causa Covid e l'attuale prima slittata e poi a lungo in dubbio. Il presidente Mattarella ha sottolineato come il Supersalone sia un «momento di rilancio e ripresa per il Paese». «Questo è un appuntamento di particolare importanza, abitualmente. Un punto di riferimento mondiale per il settore, in cui il Paese è all'avanguardia».

LE ISTITUZIONI Il presidente, dopo il taglio del nastro, accolto fra gli altri dalla presidente del Salone Maria Porro, il presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e dal prefetto Renato Saccone, ha compiuto un breve tour dei padiglioni accompagnato anche dal curatore Stefano Boeri. Poi ha assistito ai discorsi istituzionali, preceduti dall'Inno di Mameli cantato da Marco Mengoni. «Milano si muove. E con Milano torna a muoversi l'Italia», ha commentato il sindaco Giuseppe Sala. Anche per il presidente lombardo Attilio Fontana, il Supersalone «è bel segnale per il comparto, per la Lombardia, per il Paese. È la normalità che sta avanzando».

IL SUPERSALONE Voluto dall'architetto Stefano Boeri, il salone speciale riunisce centinaia di proposte di arredamento e di design e prosegue fino al 10 settembre, con la novità dell'ingresso a pagamento sempre consentito anche al pubblico comune (35 euro) e la possibilità di acquistare quanto è esposto, mai accaduto in precedenza. Le aziende presenti sono 425, 1900 i progetti esposti, 250 i buyer e altrettanti giornalisti da 50 Paesi, la sostenibilità il pallino degli organizzatori, dato che tutti i materiali e le componenti dei padiglioni possono essere smontati e riutilizzati. Ad accogliere i visitatori all'ingresso della Fiera c'è poi una barriera formata da un centinaio di alberi, che a kermesse conclusa saranno poi piantumati al Parco Nord. E ancora incontri speciali con 40 artisti, architetti e designer; la collaborazione con Identità golose per il cibo; una rassegna cinematografica, una grande mostra dell'Adi/Compasso d'Oro.

«Il Supersalone è una scommessa vinta prima di tutto dalle aziende che hanno scelto di partecipare, «incarna la cultura, il coraggio e la determinazione con cui il nostro settore sta affrontando le sfide del presente», ha detto la presidente Maria Porro. E si guarda già al 2022, in cui il Salone compirà 60 anni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

