Il conto alla rovescia è terminato. Milano oggi apre il suo appuntamento con i libri. Al via Bookcity, la kermesse dedicata alla lettura che tiene banco fino a domenica. Meglio partire dai numeri, che rendono la dimensione dell'impegno profuso. Sono oltre tremila gli autori, 1500 eventi gratuiti, 400 volontari e 350 le sedi. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Bookcity (Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori), presieduta da Piergaetano Marchetti, e dal Comune di Milano.

I LUOGHI Tutti i quartieri sono coinvolti. E poi università, teatri, circoli e associazioni culturali, negozi, palazzi storici, persino ospedali, carceri e case private. E anche le periferie oltre la linea del filobus 90/91. Ovvero Nolo (Nord Loreto; Giambellino e Lorenteggio; Corvetto Chiaravalle; Quarto Oggiaro e Boschetto di Rogoredo. Un'edizione insomma inclusiva e diffusa: parole di moda ma in questo caso quantomai appropriate.

IL TEMA Tema chiave è le Afriche, un continente al plurale dato che è la somma di diversi punti di vista, storie e racconti. Numerosi gli autori africani che saranno coinvolti in decine di eventi.

I PROTAGONISTI La maratona letteraria si apre oggi (ore 20.30) al Teatro Dal Verme con il romanziere basco Fernando Aramburu, celebre per il suo Patria. Lo scrittore dialoga con i colleghi Paolo Giordano, Michela Marzano e Simone Savogin, presentati da Marino Sinibaldi. Ad Aramburu verrà consegnato il sigillo di Milano dal sindaco Giuseppe Sala. E poi il Friendship Tour: quattro scrittori britannici di successo, Lee Child, Ken Follett, Kate Mosse e Jojo Moyes, domenica 17 novembre (ore 11) al Carcano parleranno della loro preoccupazione nei confronti della Brexit. E poi gli incontri con due Premi Nobel Svetlana Aleksievic (il 15 novembre) e Wole Soyinka (il 17 novembre). E ancora André Aciman, reso celebre dal film di Guadagnino tratto dal suo Chiamami con il tuo nome, la scrittrice femminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adiche, l'olandese Cees Noterboom, il romanziere storico Ildefonso Falcones, il sociologo Amin Maalouf.

GLI ITALIANI L'ospite straniero è sacro ma gli scrittori italiani sono un esercito. Impossibile citarli tutti. Si va da Concita de Gregorio a Carlo Lucarelli, da Walter Veltroni a Stefania Auci.

