Paola PastoriniIl conto alla rovescia è cominciato. Oggi la festa esclusiva di inaugurazione, domani porte aperte a tutti. La febbre Starbucks cresce a dismisura. Ieri per tutto il giorno lavori alla piazza, che oggi ospiterà i ballerini dell'Accademia della Scala e momenti di cinema con tanto di maxi schermi. Dalle 16 è previsto il blocco della circolazione di auto e mezzi pubblici, mentre dalle 19 la piazza sarà chiusa anche ai pedoni. E poi domani mattina si parte.Non solo Starbucks, però. Tanti store, nel cuore della città, stanno affilando le armi in una raffica di aperture. Si comincia sempre oggi con Zara donna e kids in corso Vittorio Emanuele. Dopo quattro mesi di restauri, veste nuova per il negozio (il primo che aprì in Italia) del colosso spagnolo di moda democratica. I lavori hanno valorizzato ancor più l'essenza dell'edificio originale del 1941, che fino al 1999 era un cinema, con un design che esalta un lato l'architettura originale; dall'altro, si mostra più pulito e insieme incorpora le ultime tecnologie orientate al cliente. Per l'occasione sono state disegnate due capsule donna, di cui una acquistabile solo recandosi da Zara.Domani tocca alla dirimpettaia profumeria Sephora, che apre rinnovata e più tecnologica; mentre il 12 settembre in corso Garibaldi tocca a una nuova Feltrinelli Red.riproduzione riservata ®