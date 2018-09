Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniIl 12 settembre 1953 John Fitzgerald Kennedy, politico democratico in ascesa, rampollo di una famiglia borghese bostoniana di origine irlandese, e Jacqueline Bouvier, alta società newyorkese, si uniscono in matrimonio a Newport: 800 invitati, cerimonia cattolica, lei in abito Anne Lowe (4 chilometri di filo). Un sogno. A seguire l'elezione a presidente degli Stati Uniti di John nel 1961 e il suo assassinio nel 1963. E poi la Storia. In mezzo dieci anni di matrimonio della coppia presidenziale più acclamata, amata, imitata.Loro sono belli, eleganti, fotogenici: oggi si direbbe una coppia glamour. Soprattutto una coppia sorprendentemente contemporanea, che viene raccontata in duecento immagini all'Institut Français Milano, al Palazzo delle Stelline, dove arriva la mostra The Kennedy Years, da giovedì al 13 ottobre.L'esposizione è curata da Frédéric Lecomte-Dieu, uno dei più importanti biografi della famiglia Kennedy, con Tiffany & Co come partner ufficiale. La storia di una coppia raccontata per immagini, con tante chicche inedite, frutto dell'appassionata ricerca del curatore e con due oggetti dal grande significato simbolico: l'unica copia dell'abito da sposa di Jackie e la sedia a dondolo del presidente (ne possedeva 12), direttamente dal museo Jkf di Boston.Tante scoperte: come l'amore per l'Italia dei due coniugi; la passione di Jackie per i gioielli di Tiffany (il marito le regalò una spilla per la nascita del secondogenito John, la Berry Brooch in oro giallo con diamanti e rubini) e per la moda. E poi gli scatti spensierati, come quello del 1959 in auto a Hyannis Port: sorridenti con i capelli scompigliati dal vento. O gli scatti elegantissimi, come quello del 1962 con la coppia che assiste all'America's Cup da una nave della Marina Usa. Fino a quell'immagine tenera in cui il presidente gioca col figlio John John, pochi giorni prima di essere ucciso a Dallas, il 22 novembre 1963.Dal 13 settembre al 23 ottobre. Palazzo delle Stelline. Corso Magenta, 63. Ore 10-19 - 10-8 euro.riproduzione riservata ®