Paola PastoriniI social abituano all'eterno presente e declassano la fotografia a manufatto vintage. Poi arrivano mostre come World Press Photo 2018 e annullano ogni tentazione di antico.Il famoso concorso olandese, nato nel 1957, ospitato dalla Galleria Sozzani fino a giugno, premia ogni anno i migliori scatti, divisi per sezioni, dei lavori svolti dell'anno precedente dai fotogiornalisti (2017). Uno spaccato sullo stato del mondo (guerre, ecologia, costume, natura) e una denuncia cheè a ogni effetto un'inchiesta giornalistica.Per esempio lo scatto di Ronaldo Schemidt (Spot News, 1° premio) che ritrae la fuga di fuoco di un giovane venezuelano, avvolto dalle fiamme a un corteo contro il presidente Maduro. O il ragazzino dal volto ustionato dopo l'esplosione di un missile in Iraq, foto di Jasper Doest (People, 2° premio). O le fattorie sperimentali olandesi dove si coltiva senza pesticidi, di Luca Locatelli (Ecosistema 2° premio). La giuria ha scelto 42 scatti vagliandone ben 73mila.Otto le categorie: Volti; Spot News; Notizie generali; Attualità; Ambiente; Sport; Natura; Progetti. Immagini a volte crude, a volte tenere, spesso stupefacenti, che testimoniano la professionalità, la tenacia e il coraggio dei fotogiornalisti.