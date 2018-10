Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniI paesaggi, le città, i miserabili, i ritratti dei poeti e dei nobili illuminati. L'Unità d'Italia è stata anche creata dai pittori, intingendo il pennello nei grandi temi del Romanticismo, la mostra da oggi a marzo nelle Gallerie d'Italia e al Poldi Pezzoli. Duecento opere, di cui 42 mai esposte prima, 21 sezioni, narrano gli anni formidabili che vanno dal 1815 al 1860. Uno spaccato italiano di un movimento culturale che ha posto le basi per la nascita delle nazioni che oggi conosciamo, Italia comresa. E di cui Milano fu centro propulsore per i suoi fermenti risorgimentali e culturali. I quadri e le sculture esposte provengono per lo più da collezioni private e comprendono, tra gli altri, Caffi, Hayez, Induno, Molteni, oltre ai capolavori di Friedrich, e un dipinto di Corot.«Esiste un senso di comunione tra le istituzioni pubbliche e private che creano percorsi condivisi di ricerca e divulgazione - ha affermato Filippo del Corno, assessore alla Cultura - La cultura rappresenta il miglior strumento di crescita di una comunità e lo è soprattutto in un momento così critico del nostro Paese».Dal 26 ottobre al 17 marzo. Gallerie d'Italia e Museo Poldi Pezzoli. 17-10 euro. Informazioni gallerieditalia.com