Paola PastoriniI libri fanno festa a Mantova. Si chiude domenica il XXIIesimo Festivaletteratura, appuntamento con i libri e con la scrittura che come sempre, oltre a offrire un parterre ricco di ospiti, tra Nobel ed esordienti, è soprattutto un'esperienza umana e culturale intensa. Talmente bella che sono tanti i visitatori che tornano ogni anno.Sul fronte libri, gli eventi sono oltre duecento; chiude domenica la scrittrice americana di origine turca Elif Batuman e il suo L'idiota (Einaudi). In mezzo, decine di spunti. Per esempio, oggi la giovane e talentuosa scrittrice cilena Nona Fernandez con La dimensione oscura dialoga con la collega Michela Murgia; l'islandese Jòn Kalman Stefànsson illustra la Metafisica del lontano Nord (Iperborea); Patrick McGrath si confronta con lo scrittore noir e giornalista con Carlo Lucarelli. E ancora, domani, Yan Lianke, scrittore cinese, candidato Nobel ,parla di satira a partire dai suoi Quattro Libri (Nottetempo). E domenica le Vite vere di uomini, mari e dizionari (Adelphi) di Simon Winchester diventano uno spunto per un confronto con il conduttore radiofonico di Caterpillar Massimo Cirri.Tra gli anniversari, a 100 anni dalla nascita, il festival rende omaggio oggi all'architetto Achille Castiglioni, mentre per la prima volta il Festival dedica uno spazio solo ai bambini e ai ragazzi alla Casa del Mantegna (tutte le info festivalletteratura.it).Ma Mantova vale un viaggio anche per la mostra Marc Chagall che ha aperto i battenti l'altro giorno a Palazzo della Ragione, in piazza delle Erbe.Il pittore, poetico e surreale, è raccontato attraverso oltre 130 opere tra cui il ciclo completo dei sette teleri dipinti da Chagall nel 1920 per il Teatro ebraico da camera di Mosca (info chagallmantova.it).riproduzione riservata ®