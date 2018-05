Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniI grandi russi e un tocco di samba. Questo il programma per il Concerto per Milano della Filarmonica della Scala in piazza Duomo, ormai una tradizione per i milanesi. L'appuntamento è il 10 giugno sotto le stelle («speriamo non sotto la pioggia» scherza il sindaco Giuseppe Sala) quando la Filarmonica diretta da Riccardo Chailly, ospite solista il pianista Denis Matsuev, suonerà (gratis) un programma «tutto russo con un tocco di samba», come spiega lo stesso maestro. «Cominceremo con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Ciajkovskij, meravigliosa pagina romantica, tra le più conosciute e amate». Poi toccherà ai Quadri da un'esposizione di Musorgskij nell'orchestrazione di Ravel, «altra pagina famosissima», cui si aggiungerà «una pagina nostalgica di Rachmaninov». Finale con la samba sudamericana per concludere «con un grande sorriso collettivo di piazza Duomo».Un palco di 32 metri accoglierà i cento orchestrali, duecento persone saranno impegnate per un pubblico di 25mila persone, mentre 7 maxischermi in piazza e la diretta Rai 5 e RadioRai3 garantiranno massima visibilità. E tutto gratuito. Sicurezza in primo piano. L'invito del Comune è di presentarsi in anticipo sulle 21.30 e non portare zaini e oggetti voluminosi.