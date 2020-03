Paola Pastorini

Gli ultimi in ordine di tempo sono loro, Chiara Ferragni e Fedez. L'influencer e il cantante, marito e moglie, ieri hanno donato 100mila euro al San Raffaele e dato il via a una campagna di raccolta fondi per la creazione di nuovi posti letto al reparto di terapia intensiva: la raccolta a fine giornata è arrivata alla cifra record di oltre due milioni di euro.

La lotta al Coronavirus ha acceso una gara di solidarietà tra vip milanesi e non per aiutare gli ospedali. Domenica era stato Giorgio Armani a donare un milione e 250mila euro «gli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma e a supporto dell'attività Protezione Civile». Sempre in campo fashionista Domenico Dolce e Stefano Gabbana quasi un mese fa avevano destinato una donazione a Humanitas University per uno studio coordinato dall'immunologo Alberto Mantovani e dalla dottoressa Cecilia Garlanda sul Covid-19. E ancora nel campo della moda, Yamamamy, il brand di lingerie e costumi, con il marchio di valigeria Carpisa, di proprietà della famiglia Cimmino, hanno regalato parte degli incassi del weekend alla ricerca. Dalla moda agli chef con l'iniziativa Milano keeps on cooking, Milano continua a cucinare. La scritta campeggiava sul grembiule indossato da tante star dei fornelli, da Enrico Bartolini a Daniel Canzian, che hanno postato la loro foto sui social, messaggio di coraggio alla città così provata. Anche Eataly sostiene l'ospedale Sacco con donazioni che si possono fare entro il 31 marzo in 10 sue pizzerie in giro per l'Italia.

E infine il calcio. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha donato 100mila euro al Sacco.

