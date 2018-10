Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniFino all'ultimo respiro. Il respiro di Leonardo da Vinci e del suo Cenacolo, il capolavoro che l'artista dipinse nel refettorio dei domenicani in Santa Maria delle Grazie nel 1498. E che subito mostrò un respiro corto, ovvero segni di deterioramento, per la tecnica usata che rende l'opera fragilissima a contatto con l'aria. Problemi oggi centuplicati: smog e umidità sono i nemici dell'Ultima cena. Grazie al nuovo impianto di depurazione presentato ieri, il capolavoro potrà passare dai 420 mila visitatori di oggi a 500 mila entro il 2021. Tutto questo grazie all'Uta (Unità di trattamento dell'aria), l'impianto di climatizzazione e depurazione praticamente raddoppiato, aggiornato con un nuovo superfiltro che azzera particolati e nanoparticolati, presenti anche addosso ai visitatori. Un lavoro fatto di notte, senza fermare il museo, con la collaborazione di Cnr, Bicocca, università di Salerno, Bologna e persino la supervisione di tecnici aeronautici. Questo significa passare dagli attuali 15 visitatori ogni 15 minuti ai 35 a febbraio 2019 fino ai 40 nel 2021. Il nuovo impianto restituisce una sala che ha una climatizzazione perfetta: «Venti gradi e 50% di umidità. È un vero prodigio», sottolinea entusiasta la direttrice del Museo Chiara Rostagno. «Se per esempio il Pm 10 all'esterno è 80, dentro è 6 e di notte zero. Quello che avviene a livello di clima e aria in 4 ore, qui lo diluiamo in 8 settimane. Non possiamo fermare il tempo, ma rallentarlo sì». Anche per questo la nuova climatizzazione è stata annunciata come capace di donare altri 500 anni di vita al dipinto. «È una boutade perché non sappiamo come cambierà l'aria nei prossimi secoli», spiega il direttore del polo museale lombardo Stefano L'Occaso. Il restauro, costato oltre 1 milione di euro, è stato sostenuto dal ministero dei Beni culturali e, al 65%, da Oscar Farinetti, patron di Eataly.