Paola Pastorini

Fashion Week, si parte. Con un preambolo oggi, con Benetton che sfila in via Savona, e il nastro di partenza al taglio domani, la moda donna autunno inverno 2019 2020 arriva come sempre protagonista per una settimana. Novità il dialogo con Milano, che anche nelle passate edizioni è sempre stato fecondo, ma che quest'anno si arricchisce di importanti novità.

Una su tutte l'eccezionale evento Moncler in Stazione Centrale. Il marchio di Remo Ruffini ha ripulito e restaurato 15 Magazzini Raccordati, ovvero i tunnel, ex depositi a fianco della Stazione Centrale, in via Ferrante Aporti, per la presentazione della sua collezione di piumini Genius. Grazie all'accordo con il Comune, Camera Moda e Grandi Stazioni, giovedì ci sarà un evento riservato alla stampa, mentre domenica 24 sarà aperto a tutti (previa registrazione sul sito).

Nel calendario delle 173 collezioni, di cui 60 sfilate, altri luoghi simbolo milanesi saranno cuore pulsante della fashion week. Via Mecenate con Gucci, l'Armani Silos per re Giorgio passando per zona via Padova con Jil Sander e l'Arco della Pace per Alberta Ferretti, il Conservatorio per Etro, piazza Affari per Versace e Salvatore Ferragamo alla Rotonda della Besana. Certo non eventi aperti al pubblico, ma che entrano nel cuore della metropoli. E poi invece eventi in parte open come, per esempio, il fashion hub di Palazzo Giureconsulti o alle Cavallerizze, senza contare il maxischermo di piazza San Babila da dove si potranno vedere tutte le sfilate. «Solo le imprese milanesi fatturano 28 miliardi all'anno», ha rivendicato Carlo Capasa, presidente di Camera moda. E le fashion week produco un indotto su Milano di 160 milioni.

riproduzione riservata ®

paola.pastorini@leggo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA