Paola Pastorini

Erede di Raffaello, precursore di Picasso, non amato dai contemporanei, considerato da un lato l'emblema del neoclassicismo dall'altro un rivoluzionario, in bilico tra realismo e manierismo. Tutto questo è stato Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), il pittore francese (di Montauban) secondo grande artista ospitato da Palazzo Reale dopo Antonello da Messina.

La mostra ospita 150 opere, di cui più di 60 dipinti e disegni dell'artista, riunite grazie a prestiti internazionali e nazionali, dal Metropolitan di New York al Victoria and Albert Museum di Londra, da Brera al Louvre oltre al Museo di Montauban, dal quale proviene il nucleo più corposo di quadri di Ingres. L'esposizione si concentra sul clima culturale europeo fra fine 700 e inizio 800 con l'ubriacatura per il giovane Napoleone, visto da tutti gli intellettuali del continente come l'uomo che avrebbe traghettato le singole nazioni verso l'indipendenza. Bonaparte definisce anche un nuovo rapporto con le arti, di cui capisce l'importanza come veicolo di comunicazione politica. In questo clima si inserisce Ingres, che non bisogna dimenticare visse in Italia per oltre 20 anni. Allievo di David, dal 1806 si stabilisce a Roma, direttore dell'Accademia francese. A Palazzo Reale si vedono, divisi in sezioni, il nuovo classicismo tracciato da David; il fantastico. E poi la campagna napoleonica e il fermento di Milano e gli artisti italiani che furono coinvolti nell'ondata di lavori e di cantieri, come Appiani nella pittura e Canova nella scultura, i quali si avvalsero ampiamente di questa politica delle arti, ascrivibile all'arte del governare di Napoleone. E ancora le pittrici donne e Ingres coi suoi temi: le odalische, i ritatti maschili e femminili, le Veneri. Fino all'ultimo quadro La morte di Leonardo da Vinci.

Dal 12 marzo al 23 giugno. Palazzo Reale. Piazza Duomo. Orari 9.30-19.30, gio e sab fino alle 22.30; lun 14.30-19.30. Biglietti 16-14 euro.

