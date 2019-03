Paola Pastorini

Emozione Raffaello. Dopo un restauro durato quattro anni da domani torna visibile alla Pinacoteca Ambrosiana il cartone preparatorio della Scuola di Atene. Ovvero uno dei disegni per i quattro affreschi commissionati nel 1508 da Papa Giulio II al pittore umbro per le stanze vaticane (la Stanza della Segnatura). Il cartone (210 fogli in carboncino e biacca, scala 1 a 1, unico completo rimastoci dal Rinascimento) è «opera già di per sé compiuta, di cui si capì subito l'importanza, e che divenne caposaldo della pittura del Rinascimento», come spiega la sovrintendente Antonella Ranaldi. Emozione meravigliosa: il disegno raffigura una comunità di antichi e moderni filosofi, matematici e intellettuali, inquadrati in un'architettura che ricorda il progetto del Bramante per San Pietro. Dal basso le scienze empiriche, con Euclide con il volto di Bramante, in alto i filosofi, con al centro Platone come Leonardo e Aristotele. Il cartone arriva nel 1610 all'Ambrosiana del cardinale Federico Borromeo come prestito di Fabio Visconti di Brebbia. Federico lo compra nel 1626 pagandolo 600 lire imperiali: «Cifra folle per l'epoca», spiega il direttore dell'Ambrosiana Alberto Rocca «ma il disegno rappresentava la sintesi di quello che per il cardinale era l'arte». Il cartone resta sempre all'Ambrosiana tranne il periodo 1795-1815 (confiscato dai francesi). Il restauro conservativo è stato lungo e complesso, diretto da Maurizio Michelozzi. E poi la sala rinnovata dall'architetto Stefano Boeri: «Sfida complessa, dovevamo far risaltare l'opera e tenere presente l'allestimento del 1966 di Caccia Dominioni». Il disegno oggi è protetto da una strepitosa teca antiriflesso di Goppion (per portarla si è dovuto aprire una parete della pinacoteca) nella sala pensata anche con uno spazio di studio, grazie al superbo tavolo in rovere massiccio di 150 anni (pezzo unico realizzato da Riva 1920). All'ingresso della sala un muro virtuale viene fornita la spiegazione dei passaggi e delle differenze tra disengo e affresco compiuto: una vera lezione di storia dell'arte.

Il 6 aprile, anniversario della morte di Raffaello, l'Ambrosiana offre visita gratuita al museo e all'opera. «Il cartone è un patrimonio dell'umanità, e significa che l'umanità intera deve essere responsabile della sua conservazione», chiosa il prefetto della Veneranda biblioteca Ambrosiana Marco Ballarini.

