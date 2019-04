Paola Pastorini

Elio, Paolo Conte, Cesare Cremonini, tutti insieme a festeggiare gli 80 anni di Giorgio Gaber e la sua musica.

Milano per Gaber quest'anno è un festival nel festival. La kermesse dedicata all'artista che dal 26 al 28 aprile al Piccolo Teatro Strehler (con estensioni spazio-temporali a maggio) celebra anche gli ottant'anni dalla nascita del Signor G. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Gaber con il Piccolo, Siae, Regione Lombardia e Comune. Si parte venerdì allo Strehler dove il signore della canzone d'autore Paolo Conte racconta la propria arte e si confronta con la poetica di Giorgio Gaber. Il giorno dopo tocca al giovane cantautore Cesare Cremonini. Domenica va in scena Lo Stallo, spettacolo di teatro canzone scritto interamente da Sandro Luporini dopo la scomparsa di Giorgio Gaber nel 2003, e interpretato da David e Chiara Riondino.

Per i più giovani, al Piccolo Teatro Studio venerdì incontro con l'interessante duo dei Coma-Cose e sabato con il rapper e cantautore Willie Peyote. Il programma di Milano per Gaber include anche la presentazione del libro di Micaela Bonavia Gaber-Brel. Dialogo domenica al Teatro Studio. Nel foyer dello Strehler apre venerdì la mostra Dolly dedicata a Dolores Redaelli, per anni ufficio stampa e anima del Piccolo Teatro e poi inesauribile promotrice della Fondazione Faber.

Due appendici a maggio: il 6 sarà Elio a parlare di Gaber allo Strehler; l'artista in autunno sarà anche protagonista del Grigio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. E il 9 maggio all'auditorium di Palazzo Pirelli il dialogo Gaber e Guccini: onestà e coraggio, protagonisti Teresa Guccini, figlia di Francesco e Lorenzo Luporini, nipote di Giorgio.

