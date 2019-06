Paola Pastorini

È stato appena eletto come migliore ateneo italiano nel mondo, classificato al 149 posto, un eccellenza che tutta l'Italia ci invidia. Il Politecnico si merita una bella festa. Apre oggi la quarta edizione di Polimifest, il palinsesto estivo di cabaret, spettacoli, concerti, film, che da quest'anno si estende oltre alla bellissima piazza Leonardo da Vinci e coinvolge anche il Campus Bovisa e l'Off Campus San Siro.

Apre il programma Gene Gnocchi con il suo Sconcerto Rock questa sera. E poi un cartellone che mescola sapientemente vari gusti musicali. Il 26 giugno in piazza Leonardo da Vinci debutta il nuovo spettacolo targato Area M, dal titolo La voglia matta... di jazz, musica dedicata alla colonna sonora del film La voglia matta di Luciano Salce suonata dalla Area M Orchestra accompagnata dalla tromba di Fabrizio Bosso. Il 9 luglio tocca agli Avion Travel con il loro ultimo album Privè e il finale il 19 settembre, con l'Orchestra di Piazza Vittorio all'Opera con la rielaborazione di arie d'opera. E poi ci sono i film, da Gosford Park di Robert Altman (3 luglio, fino al Ralph Spacca Internet (4 settembre). Al Campus Bovisa si apre con il blues di Folco Orselli (25 giugno) e si chiude con Treves Blues Band (12 settembre). Cinema 4 luglio e 11 luglio con First Man di Damien Chazelle e Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson. All'Off Campus San Siro, ancora cinema. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

