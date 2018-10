Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniÈ la mostra evento dell'anno e ci sono i numeri già a dimostrarlo. Sono 90 mila le prenotazioni per la Picasso. Metamorfosi che si apre oggi a Palazzo Reale e sarà visitabile fino al 17 febbraio. Curata da Pascale Picard, direttrice dei musei civici di Avignone, promossa e prodotta da Comune, Palazzo Reale e MondoMostre Skira, in sei sezioni e duecento opere, rende visibile il dialogo continuo e fecondo che il grande artista spagnolo ebbe con i classici, da cui si abbeverò per tutta la vita. Si trovano rimandi puntuali tra antico e moderno in tutta la sua sconfinata produzione, con opere che vanno dai disegni di giovane studente di fine Ottocento, agli studi per le Damoiselle d'Avignon fino alla ceramica.Ecco quindi accanto a opere come Nudo disteso (1927) la statua dell'Arianna abbandonata, del periodo ellenistico conservata al Louvre. Oppure le sue opere sul Minotauro a confronto col torso del Minotauro (500 dC) prestato dai Musei Vaticani. E ancora il quadro Il Bacio con i riferimenti all'antichità, ma anche a Rodin e a Ingres, esposi con due quadri. E poi il Louvre, museo che Picasso frequentò dal 1901 regolarmente, e che ha prestato molte opere di arte antica; e ancora gli affreschi di Pompei, la Roma antica, i reperti dalle Cicladi (vasi, statuette votive). Fino alle Metamorfosi di Ovidio, di cui Picasso illustrò nel 1931 un'edizione pubblicata da Albert Skira e di cui Skira per l'occasione ha rieditato la copia anastatica.Il progetto è la tappa milanese della rassegna europea triennale Picasso-Mediterranée, promossa dal Musée Picaso di Parigi. Quella tra Milano e Picasso «è una relazione feconda» ha sottolineato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, nel corso della presentazione, ricordando le mostre che negli anni la città ha dedicato all'artista. A partire da quella celeberrima del 1953 in cui venne esposta Guernica nella Sala delle Cariatidi. Milano è stata la prima e fino al momento l'unica città in Italia a esporre il gigantesco quadro-denuncia del bombardamento sulla città basca nel 1937.Dal 18 ottobre al 17 febbraio. Palazzo Reale. Piazza Duomo. Orari 9.30-19.30; giov e sab fino alle 22.30, lun 14.30-19.30. Prezzi 14-12 euro.riproduzione riservata ®