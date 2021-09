Paola Pastorini

Doppio concerto al Castello tra folk in salsa chef e pianoforte.

È il menu di questa sera all'Estate Sforzesca del Castello, che da due mesi ogni giorno offre appuntamenti a milanesi e ospiti fra musica e spettacolo. Ad aprire le danze sarà Joe Bastianich, per la prima volta accompagnato dall'ensemble napoletano folk/bluegrass La Terza Classe (foto), e il performer rock'n'roll Matthew Lee che ospiterà nella sua band il chitarrista blues Gennaro Porcelli. Joe Bastianich, imprenditore della ristorazione e personaggio tv, accanto al lavoro cgourmet fin da piccolo si appassiona alla musica. Recentemente ha incontrato La Terza Classe, band folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli con cui ha intrapreso un tour questa estate. Matthew Lee è compositore, cantante e pianista che si ispira al mondo musicale degli anni '50 Usa.

Il 1° settembre. Castello Sforzesco, ore 20.45, 25 euro.



