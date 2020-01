Paola Pastorini

Dentro al carcere, dentro alla clausura. Un mondo a parte. Il primo per punizione, il secondo per scelta.

Monasteri e carceri sono il focus della mostra Un mondo dentro. Clausura e carcere, a cura di Eliana Gagliardoni, che si inaugura oggi (13), nella Sala dell'Antico Oratorio della Passione di Sant'Ambrogio.

Eliana Gagliardoni, milanese, ha fotografato le monache di clausura di tre monasteri: san Benedetto di via Bellotti, a Milano; la comunità delle benedettine dell'abbazia di Viboldone, San Giuliano Milanese; il monastero di Santa Maria del Monte Carmelo di Concenedo, Lecco. Pochissimi fotografi hanno avuto il permesso di entrare in un monastero e Gagliardoni l'ha ottenuto dalla diocesi di Milano. Allo stesso modo, per il carcere, autorizzata dal ministero di Giustizia, la fotografa ha lavorato ritraendo le detenute di Bollate. «Al di là di alte mura e finestre con sbarre che lo sguardo non può oltrepassare esistono vite, realtà nascoste», spiega Gagliardoni. «Sono vite che incuriosiscono. Quante persone, come me, si sono chieste quale sia il senso di una vita da recluse?». Monache e detenute: accostamento che parrebbe forzatura, ma secondo l'artista «la possibilità di una crescita interiore, sebbene parta in contesti diversissimi e contrapposti, si rivela una grande occasione per entrambe».

Il progetto è stato possibile anche grazie al contributo di Caritas Ambrosiana e di don Marco Recalcati, cappellano di San Vittore. In vendita foto e quaderni il cui ricavato andrà in favore di detenuti di San Vittore.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

