Paola Pastorini

Da Mario Schifano a Tano Festa, da Valerio Adami a Enrico Baj da Mimmo Rotella a Giosetta Fioroni. sono i grandi nomi della pittura milanese anni 60, quella che guarda alla Pop Art americana e ne prendeva le distanze facendola propria, sullo sfondo di un'Italia inquieta che da un lato conosce il boom economico e dall'altro si avvicina ai tempi bui degli anni di piombo. Tutti questi nomi si trovano nella mostra Milano Pop, curata da Elena Pontiggia, che si apre oggi a Palazzo Lombardia. Cinquanta opere per raccontare un momento fecondo della pittura italiana contemporanea. Accompagna l'esposizione un approfondito catalogo con testo critico di Elena Pontiggia e altre interviste inedite agli artisti. La mostra si completa di un video-documentario con testimonianze e interviste esclusive agli artisti e alla curatrice raccolte da Stefano Sbarbaro. Sono inoltre previste due visite guidate con alcuni tra gli artisti in mostra per giovedì 9 e giovedì 23 maggio alle ore 19 a ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria: milanopop@f16arte.it).

