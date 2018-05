Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniCosa sappiamo noi italiani della Corea? A parte la divisione Nord e Sud, forse non molto altro.Se i due Stati in questo periodo stanno provando a dialogare a livello politico, a Milano si inaugura oggi (fino a venerdì) Korea Week, un festival che vuole far luce sul Paese del Calmo Mattino (definizione poetica coniata a fine Ottocento da due scrittori americani). Dagli studiosi di politica internazionale ai ballerini, dagli atleti del taekwondo alla make up artist, per cinque giorni si è accompagnati a scoprire la Repubblica di Corea. Organizzata dall'ambasciata e dal consolato coreani con il Comune, la kermesse apre oggi proprio con un incontro istituzionale all'Ispi di Palazzo Clerici dedicato sulle relazioni fra le due Coree.Da domani il cuore del festival batte al Teatro Burri nel Parco Sempione. Si potrà partecipare a sessioni di make up coreano, celebre per come esalta la luminosità del viso: una esperta (Maria Gomez) ne svelerà i segreti. Si potranno degustare i piatti tipici della cucina coreana tra kimchi, ganjang e bulgogi. Assistere a esibizioni di taekwondo, la tradizionale arte marziale, ma anche a danze e musiche. E poi laboratori per creare ventagli, stand di calligrafia e prodotti tipici. Al Teatro No'hma da non perdere mercoledì e giovedì lo spettacolo che coniuga l'arte calligrafica e la danza. Fino allo street food coreano in piazza Oberdan venerdì. Tutti gli eventi sono gratuiti.