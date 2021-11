Paola Pastorini

Cosa c'è di meglio di un capolavoro per festeggiare un compleanno? Il museo Diocesano intitolato a Carlo Maria Martini (che lo aveva fortemente voluto) celebra i 20 anni con l'Annunciazione di Tiziano. L'opera sarà esposta fino al 6 febbraio 2022. La tela di grandi dimensioni, della piena maturità del maestro veneto, proviene dal Museo di Capodimonte di Napoli, in deposito dalla chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli. Eseguito attorno al 1558 per la famiglia Pinelli, banchieri e mercanti di origine genovese trasferitisi a Napoli, era destinato alla chiesa di San Domenico Maggiore, nella cappella dedicata da Cosimo Pinelli alla Vergine Annunciata. La chiesa è l'unica al mondo ad aver conservato insieme dipinti di Raffaello, Tiziano e di Caravaggio. L'opera costituisce uno dei capisaldi della maturità dell'artista e rappresenta un raro episodio di pittura veneta nella Napoli del 500. L'Annunciazione rivela i più alti raggiungimenti del Tiziano maturo evidenti negli straordinari effetti luministici, nella resa dei bagliori che intridono la materia pittorica e nella libertà della composizione.

La mostra, realizzata con il sostegno di Fondazione Bracco, è una delle iniziative celebrative dei primi vent'anni del Museo Diocesano.



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA