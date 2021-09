Paola Pastorini

Correva l'anno 1991 e il 9 settembre in un ex garage di una via popolare dove si susseguivano elettricisti e meccanici, apriva uno store molto particolare. La via era corso Como, non ancora trasformata in cuore della movida. Lo store era 10 corso Como, fondato da Carla Sozzani, un passato da giornalista come la sorella Franca. Era nato il primo «concept store» al mondo. A metà fra commercio e cultura, in 10 Corso Como convivevano moda, arte, libreria, ristorazione. Fu rivoluzione. Per sapere le nuove tendenze moda si andava lì. È Carla Sozzani far conoscere in Italia griffe come Azzzedine AlaÏa, Comme des Garçons, Martin Margiela. Sempre lei a introdurre il design, a collaborare con Cappellini e Fritz Hansen, a ospitare grandi fotografi, da Helmuth Newton a David LaChapelle, a Annie Leibovitz. Dopo 30 anni, 10 Corso Como è in evoluzione. «Oggi questi spazi sono una passione del cuore», spiega Sozzani. Lo store, bar e ristorante sono sotto la presidenza di Tiziana Fausti mentre la direzione artistica, immagine e comunicazione è di Carla Sozzani. Cos'è stato in 30 anni 10 Corso Como? «Anticipatore di futuro, ma molto italiano», ci tiene a sottolineare Sozzani. «In questo momento vorrei dedicarmi con la mia Fondazione a trasmettere quello che ho ai giovani, a fare scouting». E cosa sarà per la moda, dice Fausti: «Punto molto su ecommerce, per comunicare in modo contemporaneo. E poi molta ricerca per marchi e nomi nuovi, design compreso».



