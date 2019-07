Paola Pastorini

Concerti senza limiti, dalle reunion rapper alle sofisticate variazioni su tema lirico.

J-Ax fa il tutto esaurito stasera al Rugby Festival di Legnano con Dj Dad, ovvero gli Articolo 31. Insieme i due musicisti hanno scritto la storia del rap italiano delle origini, fin dagli anni 90. Ora le due metà degli Articolo 31 si uniscono e propongono con vecchi e nuovi successi (ore 21, sold out).

Libere improvvisazioni su libretto della Norma di Vincenzo Bellini per Paolo Fresu al Conservatorio. Il trombettista sardo stasera si cimenta con una rivisitazione in chiave jazz di Casta diva, forse l'aria più celebre e struggente del compositore siciliano. A cura di Area M e con gli arrangiamenti e la direzione di Paolo Silvestri (ore 21.30, biglietto 27,50 euro).

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

