Ci sono i libri, sì. E tanti. Però ci sono anche la musica, l'arte, il teatro, l'economia, la filosofia, la scienza. E ci sono loro, gli intellettuali. Quelli che mettono in fila i fatti del passato e del presente e aprono le porte verso il futuro. E verso la speranza. È proprio la speranza il tema dell'edizione numero venti della Milanesiana la creatura di Elisabetta Sgarbi, da lei inventata e diretta, portata avanti con caparbietà e fiducia.

La kermesse della cultura (eventi quasi tutti gratuiti) ha un palinsesto tanto ricco che esonda in dodici città, da Venezia a Firenze, da Torino ad Ascoli, toccando persino Roma. Gli argomenti spaziano, appunto, dall'arte (12 mostre) alla musica, al cinema, all'economia. Una Milanesiana che crea anche legami con i festival dei libri disseminati lugno l'Italia, dal Salone di Torino fino a quello di Polignano. Due le fasi. La prima dal 10 al 25 giugno con le anteprime. Poi la Milanesiana decolla (dal 26 giugno al 26 luglio) e si propone nella classica modalità delle serate a tema.

Oggi la prima anteprima alla Borsa di Miolano. Tra il pomeriggio e la sera si susseguono la lettura del canto VI del Purgatorio di Dante (nel 2021 sono i 700 della morte del poeta), eseguita da Roberto Herlitzka; Mario Monti e le democrazie e il concerto di Alice. Sempre in Borsa oggi si inaugurano tre mostre, con una prolusione di Vittorio Sgarbi (ore 1945). Domani la seconda anteprima ancora in Borsa con il Premio Nobel cinese Gao Xingjian che dialoga con il pubblico; le letture di Laura Morante e Peppe Servillo per la musica.

E poi mano al calendario per scegliere i percorsi più interessanti. Si segnalano le celebrazioni di Giuseppe Parini e Carlo Cattaneo e la curiosa infilata di anniversari: i 100 anni di Primo Levi, i 30 anni di Blob, i 500 della morte di Leonardo, i 90 anni di Citto Maselli. Il programma principe inizia il 26 giugno al Piccolo Teatro Grassi, con lo scrittore keniota Ngugi Wa Thiong'o e i Nobel africani Wole Soyinka e John Coetzee, Toni Servillo e altri ospiti.

