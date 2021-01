Paola Pastorini

Chiaravalle e di Mirasole, due abbazie a portata di clic. Certo, è un tour virtuale, ma intanto è un passo avanti.

Da oggi l'abbazia cistercense di Chiaravalle e l'abbazia di Mirasole si visitano da remoto con tour virtuali immersivi accessibili da pc, tablet e smartphone. Foto, interviste, audio, video con i virtual tour multimediali è possibile scoprire Chiaravalle in 63 hotspot tra chiesa del XIII secolo, cappella, chiostro, mulino, sala del capitolo, refettorio, bottega, cimitero. Per Mirasole sono 44 gli hotspot su chiesa, chiostro, corte e bottega. Un'occasione per conoscere due importanti realtà medioevali nel territorio di Milano, di grande interesse storico e artistico. I tour partono gratuitamente da oggi, giorno in cui si celebrano i santi Stefano, Alberico e Roberto fondatori dell'ordine dei cistercensi, i monaci che da otto secoli abitano proprio l'abbazia di Chiaravalle.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA