Carla Fracci dà lezioni alla Scala.

L'étoile milanese, 83 anni, una delle più acclamate artiste al mondo, è protagonista di un doppio appuntamento in streaming alla Scala: oggi e domani due masterclass dedicate al balletto Giselle, sul sito del teatro, sul canale youtube e su Facebook. Doppio appuntamento in attesa del balletto in diretta streaming su RaiPlay il 30 gennaio.

È stato il direttore del corpo di ballo Manuel Legris a invitare Carla Fracci ad approfondire il suo più celebre personaggio, che ha danzato alla Scala dal 1958 al 1990 con grandi interpreti, a partire a Rudolf Nureyev. Le due masterclass con i nuovi interpreti consentiranno di entrare nei dettagli e nelle sfumature di Giselle, attraverso uno dei momenti più struggenti della coreografia, quella la pazzia, e di alcuni passaggi nel secondo atto. Nel doppio appuntamento sono coinvolti i protagonisti attuali dello spettacolo: Giselle e Albrecht, nel primo atto sono interpretati da Martina Arduino e Claudio Coviello, accanto agli altri interpreti; nel secondo atto il testimone passa a Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, con il direttore Manuel Legris. Al pianoforte Marcelo Spaccarotella.

