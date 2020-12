Paola Pastorini

Buon compleanno Museo del Novecento. Lo spazio dedicato all'arte italiana del XX secolo compie dieci anni e si regala un raddoppio.

Il Comune ha deciso ampliarne il percorso espositivo andando a occupare egli spazi del vicino Arengario. «Il Museo avrà a disposizione anche gli spazi del Secondo Arengario per completare il proprio racconto, fino a raggiungere gli anni Duemila - ha scritto il sindaco Giuseppe Sala, sulle sue pagine social -. Il progetto NovecentoPiùCento garantirà oltre mille metri quadrati in più, grazie alla riconversione del Secondo Arengario, oggi sede di uffici dell'assessorato allo Sport e del Municipio 1, e permetterà di esporre nuove opere». Il Museo, firmato dall'architetto Italo Rota, fu inaugurato il 5 dicembre 2010 e negli anni ha accolto oltre 4 milioni di visitatori diventando uno dei luoghi simbolo di Milano. Nato con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dell'arte del Ventesimo secolo, oggi custodisce circa seimila opere, e ne espone oltre 400. Qui ha trovato collocazione (molto discussa) anche il celebre Quarto Stato di Pellizza da Volpedo acquistato dall'amministrazione cittadina nel 1921. La riconversione del Secondo Arengario consentirà di esporre oltre 100 nuove opere e di rileggere tutto il percorso museale che attualmente si sviluppa nel Primo Arengario, spaziando dalle Avanguardie storiche agli anni Ottanta, per raggiungere così gli anni Duemila, a ridosso della contemporaneità.

Il Secondo Arengario era stato progettato insieme all'edificio gemello negli anni Trenta dagli architetti Griffini, Magistretti, Muzio e Portaluppi, come ingresso monumentale a piazza Duomo. La sua riconversione consentirà una valorizzazione dell'intero complesso dell'Arengario. È previsto anche lo sviluppo di servizi aggiuntivi, come un laboratorio di conservazione, una caffetteria e un ampliamento del bookshop.

