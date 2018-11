Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniBookcity entra nel vivo. Dopo la cerimonia di apertura ieri con la consegna delle chiavi della città allo scrittore Jonathan Coe al Dal Verme, Milano si ritrova sommersa dai libri. Cuore nevralgico il Castello Sforzesco, 1400 eventi sparsi pe rMilano. Il consiglio è uno solo: consultare il sito e scegliersi un itinerario ad hoc.LA MUSICAOggi Lodo Guenzi e il suo Stato Sociale presentano la graphic novel Andrea (Feltrinelli) alla Triennale (ore 14) mentre a Palazzo Reale (ore 18) si celebra Dylan-Schatzberg. 1965-66 (Skira) che illustra il servizio di foto realizzato per Blonde on blonde: con Saturnino, Giovanna Calvenzi e Enzo Gentile. Domani Eleonora Bagarotti parla di Simon&Garfunkel (Vololibero) al Caffè Letterario Colibrì (ore 19), mentre Levante di Questa è l'ultima volta che ti dimentico (Rizzoli) al Teatro Dal Verme (ore 21), dove domenica alle 16 tocca a Paolo Fresu nell'insolita veste di poeta con Poesie jazz per cuori curiosi (Rizzoli).GRANDI FIRMEAl Castello (ore 19) oggi Erri De De Luca riflette sulla paternità col suo Giro dell'Oca (Feltrinelli); domenica (ore 11) Luis Sepùlveda parla di animali con Storia di una balena (Guanda). Sempre domenica il Premio Strega Paolo Cognetti racconta Senza mai arrivare in cima (Einaudi) al museo della Scienza alle 18.E ancora Adelphi alla Casa del Manzoni presenta la nuova edizione di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda (ore 18).LA POLITICADomenica all'Ispi (ore 18) tocca all'ex premier Paolo Gentiloni con La sfida impopulista (Rizzoli), mentre l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino illustra Nel labirinto delle paure (Bollati Boringhieri) scritto col sociologo Aldo Bonomi. Il programma su bookcitymilano.it.