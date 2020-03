Paola Pastorini

Adesso sì. Adesso tutto è fermo davvero, in un immobile presente. Ieri Milano ha scelto davvero di fermarsi dopo l'ordinanza regionale e poi nazionale. Stop alle code, solo alcune e brevi, davanti ai supermercati. Stop alla corsa dei runner, stop al passeggio per strada. Milano così deserta finora non lo era stata mai, forse solo di sera. Ma Milano deve lottare per fare barriera al virus. Lo ha ripetuto ieri il sindaco Giuseppe Sala, che si è detto completamente d'accordo con le decisioni della Lombardia, invitando soprattutto i figli di genitori anziani a far rispettare le regole: «Blindateli in casa».

Stop agli alberghi, come da ordinanza, anche se già gran parte degli hotel stavano chiudendo o hanno già chiuso. Hanno tempo ancora 48 ore per congedare i clienti. E il Comune, grazie a un accordo con la proprietà, mette a disposizione l'hotel Michelangelo, vicino alla Stazione Centrale per le persone che devono passare il periodo di isolamento dovuto al Coronavirus. L'hotel ha circa 300 camere. «Ora noi lo prendiamo per metterlo a disposizione di prefettura e autorità sanitaria»., ha detto Sala.

Quasi deserti anche i supermarket. Ieri solo 10 minuti all'Esselunga di viale Piave, mentre non c'era nessuna attesa all'In's di viale Marche, dove alle 9 i clienti che aspettavano fuori dal negozio sono stati fatti entrare insieme. Code contenute anche all'Esselunga di via Cena, dove sabato c'era oltre mezzo chilometro di gente in fila, e in quelle di via Ripamonti e viale Umbria così come all'Ipercoop di piazzale Lodi. In nessun supermercato, almeno al mattino, c'erano termoscanner per la febbre. «Dovrebbero arrivare domani (oggi) - dice un addetto alla sicurezza all'Esselunga di viale Piave - dovremmo aumentare il personale, perché così non ce la possiamo fare». Pochissima gente anche alle fermate dei mezzi pubblici, praticamente deserte le strade. E chi porta fuori il cane lo fa con guanti e mascherina, cambiando marciapiede se vede arrivare qualcuno. Ancora tanti però i trasgressori: fino alla notte di ieri sono 431 le persone denunciate a Milano mentre - rende noto la Prefettura - ne sono state controllate 7246. Altre due persone sono state denunciate per aver dichiarato il falso. Dei 4810 esercizi commerciali controllati, 2 titolari sono stati denunciati e 2 sanzionati amministrativamente.

