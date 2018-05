Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola PastoriniA Milano è pronto in tavola. Parte oggi Milano Food City, settimana dedicata al cibo con 400 appuntamenti e incontri fra beneficenza, show cooking, convegni e sensibilizzazione sul cibo.Promossa da Comune, Fiera, Confcommercio, Camera di Commercio, Fondazione Feltrinelli, Fondazione Umberto Veronesi e Coldiretti, la Milano Food City ha un calendario fittissimo. Si comincia oggi con la solidarità con #Piùsiamopiùdoniamo. Una festa di inaugurazione in piazza XXV aprile (dalle 18.30) in cui i milanesi saranno invitati a pesarsi su una grande bilancia, e alla fine della settimana le quattro associazioni partner dell'iniziativa (Banco alimentare, Caritas ambrosiana, Pane quotidiano, Croce Rossa), riceveranno un quantitativo di derrate alimentari pari al peso complessivo raggiunto.Sempre oggi la sfida alla Masterchef tra il sindaco Giuseppe Sala e il governatore Attilio Fontana, protagonisti di un contest culinario (cui partecipa anche il presidente Confcommercio Carlo Sangalli). Guidati da chef stellati come Claudio Sadler e Andrea Berton si sfideranno a colpi di soffritto e di pentole. E se al Gratosoglio da giovedì le facciate delle torri bianche si illuminano con le opere di Frida Kahlo, in piazza Duomo ci sarà Pane in piazza fino a domenica per le Missioni dei Cappuccini onlus: le migliori specialità regionali sfornate a scopo benefico. Alla Fondazione Feltrinelli per tutta la settimana il cibo è protagonista, mentre al Mico torna Seeds&Chips (7-10 maggio). Ospite big John Kerry, lo scorso anno fu Barack Obama.Al Mall tocca a Taste of Milano (10-13 maggio) con protagonisti gli chef con le loro cucine. E poi molte altre iniziative, come la Milano Food Week (7-13 maggio) dedicata ai sapori lombardi e organizzata dalla Regione. O Eat il Festival della cucina vegetariana alla Fabbrica del Vapore (12-13 maggio).