Pane quotidiano, stop distribuzione cibo

L'emergenza per il coronavirus ha spinto il Pane Quotidiano, storica associazione laica che assicura ogni giorno gratuitamente cibo alle fasce più povere dalla popolazione, a sospendere la distribuzioni nelle sue due sedi. Salvo diversa indicazione, le attività riprenderanno il 2 marzo «per usare tutte le precauzioni necessarie per la tutela della salute degli ospiti». Non si ferma invece l'attività di solidarietà dell'Opera di San Francesco. L'ente ha deciso di non modificare i propri servizi, inclusi il poliambulatorio, regolarmente aperto con l'attivazione del protocollo di sicurezza, e le due mense, con i pasti distribuiti nei sacchetti. L'Opera ha messo a disposizione dei propri volontari guanti, mascherine e liquidi igienizzanti, e ha tenuto anche le docce regolarmente aperte, dando indicazione agli operatori di evitare l'assembramento. Aperti anche il centro raccolta e il servizio di accoglienza, chiuso il guardaroba.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

