Pane e frutta gratis alle case popolari

Frutta fresca e pane non consumati nelle mense scolastiche milanesi non andranno più buttati. I cibi intatti, che i bambini non hanno mangiato, sono distribuiti agli inquilini più disagiati delle case popolari gestite da Metropolitana Milanese. È il progetto, pensato da Palazzo Marino, con la collaborazione dei Comitati cittadini, che coniuga l'aiuto ai poveri con un'azione anti-spreco. Si è partiti con la sperimentazione nei caseggiati di via Saint-Bon, via Zoagli-Cittadini e di via Cogne, fra Quarto Oggiaro, Roserio e Forze Armate. Ieri la prima distribuzione, fino ad esaurimento di panini e frutta, nei locali condivisi dai residenti di quarto Oggiaro. In via Zoagli e Cittadini il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30; lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dalle 16.30 in via Cogne e via Saint Bon. L'iniziativa, dopo la chiusura delle scuole, il 7 giugno, riprende a settembre. «Capiremo insieme quali saranno stati i risultati e quindi come procedere per ampliare l'iniziativa», spiega l'assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti. Il progetto, dunque, è destinato ad essere esteso anche in altri quartieri popolari.(S.Rom.)

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

