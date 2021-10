Panchine rosse di rabbia: 4 tecnici espulsi, record in A

Massimo Sarti

La nona giornata della serie A 2021-22 sarà ricordata per i quattro rossi agli allenatori, tutti nei finali di gare giocate domenica. Cacciati Gian Piero Gasperini (Atalanta) nel match delle 12,30 con l'Udinese (subito dopo la Dea ha preso il gol dell'1-1), Simone Inzaghi in Inter-Juventus in occasione del rigore concesso ai bianconeri e, in precedenza, entrambi i tecnici di Roma-Napoli, José Mourinho e Luciano Spalletti.

Un record non certo lusinghiero, andato a battere i tre espulsi alla ventesima giornata della stagione 2016-17: curiosamente ancora Gasperini e Inzaghi (alla guida rispettivamente di Atalanta e Lazio), più Massimo Oddo, ai tempi al Pescara.

Tutti e quattro sono stati squalificati per una giornata dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Per Gasperini e Spalletti anche un'ammenda di 5.000 euro. Il rosso più lampante è stato quello a Simone Inzaghi, «per avere contestato con veemenza e platealmente una decisione arbitrale». Alla concessione del rigore al Var per la Juventus il tecnico dell'Inter ha scagliato in campo una pettorina, ammettendo poi l'errore, «come però ha sbagliato l'arbitro a dire che non era rigore».

Mou si è reso protagonista di alcuni gesti plateali che gli sono valsi due gialli, anche se lo Special One ha sostenuto di non aver detto alcunché di grave. «È un istrione. Probabilmente in Premier non si sarebbe comportato così», ha sostenuto l'ex ct azzurro Arrigo Sacchi.

Secondo Spalletti l'arbitro Massa a fine gara ha equivocato il suo applauso e le sue parole. «Atteggiamento ironico ed espressioni irrispettose», si legge nelle motivazioni della squalifica. Sull'episodio ha parlato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, presente domenica all'Olimpico: «Ho molto apprezzato che a fine partita entrambi gli allenatori si siano scusati. Spalletti è toscano come me: se avesse fatto la battuta a me avrei reagito diversamente. Massa forse si è sentito attaccato. Noi abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di essere educati, ma anche intransigenti».

«Espressioni irriguardose all'atto del provvedimento di ammonizione». Questo ha condannato Gasp che, furente, ha tirato fuori l'annosa questione: gli arbitri parleranno mai a fine partita? «Ci mettano la faccia», ha detto.

