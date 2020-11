Panchine e scarpe rosse, Milano con le donne

Tante iniziative per ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi Palazzo Marino esporrà la bandiera civica a mezz'asta per solidarietà a vittime e famiglie, mentre ieri tutti i consiglieri regionali hanno indossato in aula una maglietta con la scritta Non sei da sola. La stessa frase che già da ieri sera appare sul Pirellone, mentre il belvedere di Palazzo Lombardia si tingerà di arancione. La Città Metropolitana ha fatto posizionare dieci panchine rosse all'Idroscalo; altre al Gratosoglio e alla Fabbrica del Vapore perché oltre alla politica c'è l'associazionismo. La rete NonUnaDiMeno ha organizzato per oggi alle 15.30 una conferenza per denunciare i numeri di femminicidi e stupri. Ortica Memoria organizza il progetto Scarpette Rosse, una via crucis laica in sette stazioni, dove sono poste scarpette rosse e targhe commemorative, dedicate alle vittime di violenza durante il lockdown. A Milano, sono state 1.076 le donne che nei primi sei mesi del 2020 si sono rivolte ai nove centri antiviolenza del Comune.

