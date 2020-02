Palpeggia una turista in metro: in cella

Un pensionato di 68 anni è stato arrestato dalla polizia per il reato di violenza sessuale dopo aver molestato una ragazza di 22 anni a bordo di un vagone della metro sulla linea rossa.

L'uomo è stato sorpreso alle 17,50 di mercoledì all'interno della stazione Wagner, dove ha palpeggiato una turista originaria di Singapore che era assieme a un gruppo di amiche. Gli agenti della Polmetro lo tenevano d'occhio da alcune fermate e quando si è appoggiato alla ragazza è stato bloccato. La turista ha detto di aver pensato inizialmente che la presenza alle sue spalle fosse dovuta alla folla ma poi si è resa conto che c'era spazio a sufficienza per viaggiare senza contatto. Il pensionato è incensurato, non ha precedenti di questo tipo ma gli investigatori sospettano che non si tratti della prima volta. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

