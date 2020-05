Palpeggia e rapina ragazza preso un senzatetto romeno

Un romeno di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una 25enne italiana, aggredita e palpeggiata a Milano nel corso di una rapina.

È accaduto nella notte tra sabato e ieri, attorno all'1,30, all'angolo tra via De Predis e via Bramantino, dove i militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un passante che aveva udito le urla d'aiuto della vittima.

I carabinieri del nucleo Radiomobile sono riusciti a rintracciare e bloccare l'aggressore rimasto in zona che, secondo quanto raccontato dalla ragazza, poco prima l'aveva palpeggiata, spinta a terra e rapinata della borsetta. La 25enne è stata trasportata alla clinica Mangiagalli mentre il romeno - senza fissa dimora e con precedenti - è stato arrestato per violenza sessuale e rapina.

